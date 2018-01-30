Вашингтон, 30 января, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Зонд Juno получил изображения бури на северном полюсе Юпитера. Об этом сообщается на сайте NASA.

Https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/jupiter-s-stormy-north Юпитер

Космический аппарат, находящийся на орбите Юпитера, в момент съёмки располагался на расстоянии в 9 тыс. километров от облачного слоя планеты-гиганта. Снимок был сделан в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд Juno получил фотографии облачного пояса Юпитера. На ней цепочки из облаков опоясывают южный полюс планеты.

Напомним, зонд Juno, предназначенный для исследования Юпитера, был запущен в августе 2011 года. На орбиту планеты он вышел в 2016 году, а в июле 2017 года аппарат впервые сделал снимки Большого и Малого красных пятен планеты.

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