Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посчитал включение его имени в доклад министерства финансов США подтверждением своего вклада в развитие Петербурга и России. О реакции губернатора сообщил 30 января его пресс-секретарь Андрей Кибитов в своем микроблоге.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

По словам Кибитова, Полтавченко считает, что «попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности Российских руководителей», опубликованный сегодня минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в Российскую экономику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января минфин США обнародовал так называемый «кремлевский список» лиц, которые могут попасть под новые антироссийские санкции. В списке перечислены 96 представителей бизнеса и 114 российских политиков, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Читайте также: Конгрессу США представили «кремлевский доклад»

Читайте также: Медведев и Шойгу попали в «кремлевский доклад» Минфина США