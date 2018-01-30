Рязань, 30 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Рязанской области началось голосование за расширение списка дат, когда в регионе нельзя будет купить алкоголь. Опрос проходит на сайте Бизнес-портала Рязанской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, всего жителям области предлагают проголосовать за запрет на продажу алкоголя в течение трех дней.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

Региональные власти предлагают оставить без выпивки школьников и их родителей. Два из предполагаемых дня напрямую относятся к ним. Это праздник Последнего звонка и день, когда в школах региона проводятся выпускные балы. Еще одна дата — 11 сентября. В этот день отмечается Всемирный день трезвости.

Голосование продлится до 2 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Рязанской области запрещено продавать алкоголь пять дней в году. Это День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Международный день студентов (17 ноября).

В ноябре 2017 года вице-губернатор Игорь Греков дал поручение утвердить на 2018 год перечень дат, в которые запрещается продажа спиртных напитков на территории региона, и длительность таких периодов.

Напомним, что в январе-ноябре 2017 года в Рязанской области от случайных отравлений алкоголем умерли 63 человека. Печальная статистика по сравнению с 2016 годом ухудшилась: тогда по этой же причине умерли 53 человека.