Донецк, 30 января, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Семь раз обстреляли ВСУ Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 29 января, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Результаты обстрела ВСУ. ДНР

Согласно сообщению, украинские силовики обстреляли семь населенных пунктов из гранатометов, минометов различного калибра, оружия БТР и БМП, а также крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. За сутки 28 января ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ шесть раз.

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Напомним, украинские войска ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), несмотря на объявленное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие. Отметим, что подобные перемирия объявлялись уже не раз, и все они были бессрочными.

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Несмотря на все попытки ДНР и ЛНР хоть как-то стабилизировать ситуацию в регионе, Киев упорно отказывается от мирного урегулирования конфликта. Официальные лица на Украине уже не раз подчеркивали, что ВСУ будут наращивать свои силы и что Минские соглашения нужны Украине только для перегруппировки войск в Донбассе.