Ярославль, 30 января, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля должна предпринимателям, выполнившим подряды по городскому заказу в 2017 году, 448 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Альфир Бакиров Совещание в мэрии Ярославля

Совещание по вопросу погашения долга состоялось 29 января в мэрии. Мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал, что долги будут погашены в ближайшее время.

«Одна из ключевых задач этого года — погасить задолженность перед предпринимателями за выполненные работы! Около 70% мы выплатим уже до конца января, а оставшуюся часть — в первом квартале», — написал в своем Facebook мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Между тем долги самих предпринимателей перед городом по арендным и прочим платежам составляют 600 млн рублей: речь идет о долгах ныне действующего бизнеса.

«Мэр города Владимир Слепцов обратился к представителям Торгово-промышленной палаты Ярославской области и «Опоры России» в Ярославской области с просьбой посодействовать в работе с предпринимателями-должникам — обе общественные организации выразили готовность к сотрудничеству. О жестких, хоть и законных мерах по отношению к должникам речь пока не идет», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Кредиторская задолженность бюджета перед предпринимателями традиционно складывается в Ярославле к концу года, нередко бизнесмены взыскивают деньги через суд.