Хабаровск, 30 января, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Дальний Восток России продолжает пустеть. По данным Росстата, с января по декабрь 2017 года в ДФО появились на свет 74 тыс. 573 младенца. В 2016 году дальневосточницы произвели на свет 82 тыс. 829 детей. В минусе, таким образом, 8 тыс. 256 новорожденных дальневосточников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич На Сахалине разрабатывают закон о расселении «умирающих» поселков

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Смертность в регионе в 2017 году оказалась несколько ниже, чем в 2016-м — 74 тыс. 715 в 2017 против 77 тыс. 398 в 2016 году. Тем не менее родившихся на Дальнем Востоке все меньше, чем умерших.

В 2017 году родилось, как уже говорилось, 74 тыс. 573 человека, а умерло 74 тыс. 715.

Чаще всего причиной смерти на Дальнем Востоке в 2017 году, как, впрочем, и в 2016-м, становились сердечно-сосудистые заболевания.

В 2017-м случаев смерти по этой причине зафиксировано 32 541. Это несколько меньше, чем в 2016-м — 35 588.

Всего по России уровень рождаемости в 2017 году, по данным Росстата, снизился сразу на 10,7%. Дальний Восток по сравнению с другими регионами РФ демонстрирует наиболее печальную картину.

В макрорегионе демографические проблемы продолжаются с начала 90-х годов прошлого века.

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Страшнее всего «лихие 90-е» прошлись по Сахалину.

Например, некогда город Горнозаводск утратил за минувшие годы 55,3% населения. Как, собственно, и статус города. Градообразующим предприятием здесь была шахта. Но в 1997 году шахту закрыли. Вместе с шахтой фактически «умер» и город.

Сахалинский рыбацкий Невельск потерял 55,8% населения. Ко всем бедам, которые принесли городу 90-е, добавилось сильнейшее землетрясение в 2007 году.

Сахалинский Чехов с момента распада СССР утратил 60,3% населения. Когда-то Чехов был городом, здесь базировался крупный целлюлозно-бумажный комбинат, который в 1922 году построили японцы. В 90-х комбинат был законсервирован, а потом и вовсе прекратил существование. Потом, одно за другим, закрылись и другие предприятия.

63,5% населения утратил после распада СССР чукотский Певек. В 90-е добыча олова, кормившая сотни людей десятилетиями, была прекращена. Город опустел.

На 64,1% сократилось население чукотского Билибино. Там пока работает Билибинская АЭС. Но ее могут закрыть уже в 2020 году, когда рядом начнет функционировать плавучая АЭС. И тогда Билибино опустеет совсем.

Колымский Сусуман потерял 69,3% жителей — запасы золота на прииске истощились, бизнес ушел, а за ним ушли люди.

Это — если говорить о городах. А сколько в ДФО опустевших за последние 2,5 десятилетия поселков — не перечесть. Почти опустел бывший поселок старателей Кенада в Хабаровском крае. То же можно сказать о некогда крупном железнодорожном узле Высокогорный в том же регионе.

На Сахалине Облдума разрабатывает закон о переселении жителей из «умирающих» поселков — во многих населенных пунктах осталось всего по несколько человек.

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Дальний Восток опустел в 90-е и продолжает пустеть сегодня.

Надежды на приток мигрантов из стран бывшего СССР не оправдались. Во-первых, региональные власти ежегодно сокращают количество отраслей, в которых можно работать мигрантам, — дабы не растерять окончательно коренное население.

Например, на Сахалине власти в очередной раз существенно урезали список профессий, в которых могут работать мигранты. Плюс — не стоит сбрасывать со счетов этническую преступность, которую привозят с собой выходцы из бывших республик Союза.

К тому же и сами мигранты теряют интерес к работе в России — заработки существенно сократились.

Как сообщало ИА REGNUM, безрадостную статистику рождаемости в ДФО дополняет и продолжающийся отток населения из региона. Предлагаемые Министерством по развитию Дальнего Востока меры по улучшению демографической ситуации — дальневосточный гектар и миллион на приезжающего в ДФО работника — вызывают недоумение у местных жителей и лишь усиливают отток населения. Среди причин, по которым дальневосточники покидают родные края, чаще всего звучат такие, как низкие зарплаты, очень дорогая «коммуналка», очень дорогие продукты питания, невозможность сделать карьеру, суровый климат, дорогой бензин, дорогие авиаперелеты, делающие для многих дальневосточников недоступным отпуск. Ситуация складывается нелогичная. Власти заявляют о том, что заводам в ДФО нужны кадры с запада, поскольку своих не хватает. Но на предприятиях ДФО все чаще проходят сокращения. А в регионе действует множество высших и средних учебных заведений, которые вполне могли бы обучать необходимых специалистов из числа местных жителей.

На Колыме 20 тыс. человек мечтают покинуть регион в рамках программы по переселению из районов Крайнего Севера. Но очередь движется очень медленно — в 2017 году смогли переехать только 74 человека.

СМИ Краснодара не так давно опубликовали статьи, в которых сообщали, что регион буквально задыхается от наплыва дальневосточников и сибиряков.

Только в 2017 году ДФО потерял 12 290 человек.

Для того чтобы выяснить, насколько эффективны меры привлечения жителей других регионов страны в ДФО, предлагаемые Министерством по развитию Дальнего Востока, ИА REGNUM проводит опрос жителей России.

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