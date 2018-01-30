Москва, 30 января, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Отказ от участия в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане объяснила 30 января конькобежка Ольга Граф на свой странице в Инстаграм.

Mil.ru Ольга Граф с флагом России

«Как спортсмен и как гражданин я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом», — написала спортсменка.

По словам Граф, она была готова отстаивать честь страны даже на тех унизительных условиях, что предложил Международный олимпийский комитет. Однако решение пришлось изменить, когда стало известно, что больше половины спортсменов российской сборной по конькобежному спорту оказались исключены из списка участников.

«Большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — сообщила Граф.

Такой подход МОК, по словам конькобежки, полностью исключил возможность участия российских атлетов в дисциплине «командная гонка преследования».

«Я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку!» — заключила спортсменка.

Напомним, Граф дважды выиграла бронзу на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Она была допущена Международным олимпийским комитетом к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, допущенные к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане российские спортсмены будут лишены возможности выступить под российским флагом, а в случае их победы будет звучать гимн Олимпиады.