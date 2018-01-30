Киев, 30 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Классики русской литературы Михаил Булгаков и Александр Пушкин в своих работах допускали плагиат. Об этом сообщил украинский писатель Юрий Винничук в своей статье, опубликованной на портале Zbruc.ua.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

По его словам, это может заметить любой человек, который хоть немного разбирается в литературе.

«Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита», изданного в Москве в 1927 году?» — написал украинский писатель.

Винничук также уверен, что Булгаков, долгое время проживавший в Киеве, «презирал украинцев».

«Словом, с Булгаковым проблема, — пишет украинский писатель. — Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине разгорелся скандал вокруг заявления директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который назвал музыкантов Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира».

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