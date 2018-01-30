Новосибирск, 30 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. В Новосибирске задержан заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Сергей Елисеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Victor Задержание

По предварительным данным, в отношении Елисеева возбуждено дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

«В настоящее время в департаменте проводятся следственные мероприятия. Мэрия и департамент оказывают правоохранительным органам полное содействие», — прокомментировали ситуацию в мэрии Новосибирска.

Как пишет «Коммерсантъ», чиновник якобы требовал у представителя управляющей компании 5 млн рублей за «покровительство». Он был задержан правоохранительными органами при получении первых 150 тыс. рублей.

Сергей Елисеев — один из трёх заместителей главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Андрея Колмакова. Чиновник курирует вопросы управления жилым фондом.