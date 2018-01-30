Москва, 30 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Попытки Соединенных Штатов ввести новые антироссийские санкции — это путь в никуда, такими действиями Россию не запугать, заявил 30 января посол России в США Анатолий Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы пытаемся объяснить, что санкции — это движение в никуда. Нас санкциями не запугать», — сообщил посол в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, с действием введенных Вашингтоном ограничений столкнулся он сам, так как является единственным послом в мире под санкциями.

«Я нахожусь под санкциями ЕС и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против РФ, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?» — объясняет посол.

Напомним, доклад об эффективности санкций против России был получен конгрессом США накануне, об этом заявил американский сенатор Бен Кардин. В докладе, в частности, утверждается, что Москва потеряла миллиарды долларов на оборонных контрактах.

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При этом в госдепе отметили, что правительства и представители бизнеса из стран, которые осуществляют торговые операции с российской стороной, предупреждены о возможности введения против них ограничений.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка так называемого «кремлёвского доклада», которую ведёт администрация США, — это попытка оказать влияние на избирательный процесс в России.