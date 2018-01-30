Нью-Йорк, США, 30 января, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Согласно данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, на Украине на сегодняшний день испытывают острую нехватку продуктов уже 1,2 млн человек. Об этом говорится в докладе, представленном Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Отмечается также, что цифра 1,2 млн — лишь 26% от общего числа испытывающих нехватку продуктов на Украине. То есть общее число в той или иной мере недоедающих украинцев на сегодня составляет около 4,6 млн человек.

По данным экспертов ООН, продовольственная ситуация в странах, где идет конфликт, «ухудшается на глазах». В список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, кроме Украины, вошли также Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центрально-Африканская Республика, Афганистан и Сомали.

«Однако, продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек, в то время как в предыдущем их было 777 млн», — говорится в докладе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, половина украинских семей обратилась в 2017 году за предоставлением госсубсидий на оплату ЖКХ.

По данным украинских СМИ, за помощью обратились 8 млн семей, что составляет половину всех семей на Украине. Им было выплачено более 55 млрд гривен ($1,91 млрд) субсидий по оплате ЖКХ и за сжиженный газ. При этом государство выплатило еще не все субсидии — около 7 млрд гривен ($240 млн) остаются невыплаченными населению.

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Добавим также, по данным украинских экспертов, после т.н. «Евромайдана» в 2013—2014 годах бедность на Украине стала носить массовый характер. Так, до 84% от своего дохода украинцы тратят только на оплату ЖКХ, покупку еды и одежды.

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