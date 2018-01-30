Москва, 30 января, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Заявления политиков Польши могут привести к полному прекращению поставок российского голубого топлива в страну. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Nao24.ru Нет газа

«Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ, — написал Пушков. — Пусть везут его хоть из Африки».

По словам сенатора, для Российской Федерации нет смысла в том, чтобы идти навстречу Польше по вопросам, касающимся поставок голубого топлива.

27 января президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявил, что импорт российского газа Польша хотела бы осуществлять по тем же ценам, что и Германия.

По его словам, Варшава пока не может платить за голубое топливо меньше, поскольку у нее нет выбора: газ приходится закупать в России.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Вашингтон распространить санкции на строительство газопровода «Северный поток — 2».

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