Российские лыжники не допущены до Параолимпиады-2018
Бонн, Германия, 30 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Мужская сборная России по лыжным гонкам не допущена до выступлений на Параолимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане даже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного параолимпийского комитета (МПК).
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на выступления на Параолимпиаде. Женская команда по лыжным гонкам может получить максимум 14 лицензий.
В горных лыжах у мужской команды может быть максимум семь лицензий, у женщин — десять. В сноуборде — десять у мужчин, шесть у женщин. В кёрлинге на колясках будет максимум пять лицензий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские спортсмены допущены к участию в зимних Параолимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане только в нейтральном статусе.
Они смогут выступить в пяти видах спорта: биатлон, горные лыжи, беговые лыжи, сноуборд и кёрлинг на колясках. Ожидается, что всего на Игры в Южную Корею поедут от 30 до 35 спортсменов.
Читайте также: Паралимпийцы РФ выступят на ОИ в Пхенчхане под нейтральным флагом