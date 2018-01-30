Бонн, Германия, 30 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Мужская сборная России по лыжным гонкам не допущена до выступлений на Параолимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане даже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного параолимпийского комитета (МПК).

Special.government.ru Российская сборная на Параолимпиаде в Сочи

Российские лыжники не получили ни одной лицензии на выступления на Параолимпиаде. Женская команда по лыжным гонкам может получить максимум 14 лицензий.

В горных лыжах у мужской команды может быть максимум семь лицензий, у женщин — десять. В сноуборде — десять у мужчин, шесть у женщин. В кёрлинге на колясках будет максимум пять лицензий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские спортсмены допущены к участию в зимних Параолимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане только в нейтральном статусе.

Они смогут выступить в пяти видах спорта: биатлон, горные лыжи, беговые лыжи, сноуборд и кёрлинг на колясках. Ожидается, что всего на Игры в Южную Корею поедут от 30 до 35 спортсменов.

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