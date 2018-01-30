Чебоксары, 30 января, 2018, 07:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии в системе дополнительного образования сократят число бесплатных детских кружков и увеличат долю платных. Реформа кружковой сети позволит Чебоксарам выполнить майские указы президента России по повышению заработной платы педагогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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Развитие системы дополнительного образования обсудили сегодня, 29 января, на планёрке в столичной администрации. Одним из главных вопросов стала реформа кружковой сети в Чебоксарах: ряд секций перепрофилируют, новые кружки будут открываться на базе школ и других образовательных учреждений, нагрузка на педагогов существенно возрастёт.

Согласно планам чиновников, из 1845 бесплатных кружков в 2018 году планируется закрыть 205 (или 11%). В то же время, число платных секций будет увеличено на 265 (или на 26%) — с 1845 до 1640, что позволит педагогам дополнительного образования зарабатывать больше. Отметим, что стоимость обучения в платных кружках колеблется от 600 до 1500 рублей в месяц.

Cap.ru Платные и бесплатные кружки

В мэрии к началу нового учебного года планируют завершить «формирование модели школьного образования с привлечением педагогов дополнительного образования», создать новые площадки по техническим и естественнонаучным направлениям, открыть филиалы технопарка в каждом районе города и обеспечить запись в кружки через электронный портал.

По данным администрации, в настоящее время в Чебоксарах проживает почти 113 тысяч детей: 35 тысяч детсадовского возраста и 54 тысячи школьников. За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти вдвое: с 36 010 в 2012 году до 67 000 в 2017 году. В настоящее время бесплатно посещают занятия более 40 тыс. детей. В платных кружках и секциях занимаются около 35 тыс. детей.

Общая сумма финансирования, направленная на развитие дополнительного образования в 2018 году, составит 506 млн рублей. Местные власти заверяют, что финансирование позволит исполнить «майский указ» президента страны, и заработная плата педагогов возрастёт на 14,4% и достигнет 24,4 тыс. рублей. При этом чиновники подчёркивают, что вместе с заработной платой увеличивается нагрузка на педагогов: если раньше она составляла 18 часов в неделю, то сейчас возрастет до 24 часов. Бюджетное финансирование дает возможность бесплатно посещать 1,6 тыс. кружков и секций.