Над «российской угрозой» смеются, но продолжают её бояться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Совсем не игры: глава параолимпийцев ФРГ — за наказание русских инвалидов;
- «Новая коалиция»: Варшава против Nord Stream — 2;
- Не те слова: Грибаускайте высмеяли за запугивание всех Россией в Давосе;
- Вести себя подобающе: Дания боится Россию, но готова ей противостоять;
- «Тёмная часть истории»: Холокост под румынской оккупацией;
- ПоБеда: фото советских солдат суд признал «пропагандой нацизма»;
- «Изгнать из образовательной политики»: в Госдуме предложили отказаться от услуг в образовании.