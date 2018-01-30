Багдад, 30 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Правительство Ирака выделило Иракскому Курдистану порядка $200 млн, сообщает 30 января Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Переведенные средства будут употреблены на выплату заработной платы служащим министерства здравоохранения и образования.

Это стало возможно благодаря длительным переговорам между правительством Ирака и Эрбилем, которые продолжались несколько недель и были направлены на преодоления сложившихся финансовых разногласий.

Распределение средств начнется после того, как центральные власти Ирака утвердят данный механизм. Член парламента Багдада от Иракского Курдистана Масуд Хайдер подтвердил этот факт.

Данное решение знаменует собой восстановление прежних отношений между курдской автономией и правительством Ирака после того, как они были испорчены в связи с вопросом о референдуме.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона, несмотря на поддержку плебисцита со стороны более чем 90% населения, его результаты не были приведены в исполнение. Одной из причин голосования стал тот факт, что иракское правительство задерживает финансирование курдской автономии.