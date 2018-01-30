Вашингтон, 30 января, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Российская Федерация должна прекратить небезопасные сближения российских военных самолетов с американскими. Об этом говорится в заявлении представителя госдепа США Хезер Науэрт, которое было обнародовано на сайте ведомства.

Mil.ru Два самолета Су-27

Дипломат уточнила, что истребитель Су-27, принадлежащий ВВС РФ, якобы провел небезопасное сближение с американским самолетом радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries над Черным морем.

По ее словам, пилот российского самолета якобы приблизился на расстояние 1,5 м и пролетел непосредственно перед коридором EP-3.

«Мы (власти США) призываем Россию прекратить небезопасные действия, которые увеличивают риск просчета, представляют опасность летному составу обеих сторон и могут привести к столкновению в воздухе», — говорится в заявлении дипломата.

29 января 2018 г. телеканал CNN рассказал о том, что истребитель ВВС РФ Су-27 опасно сблизился с самолетом ВМС США в международном воздушном пространстве над Черным морем, пройдя на расстоянии 1,5 м от самолета-разведчика.

Представитель Минобороны РФ, комментируя информацию СМИ, сказал, что перехват американского самолета не сопровождался внештатными инцидентами. По словам источника, российский Су-27 сопровождал самолет EP-3, чтобы не допустить его вхождения в воздушное пространство РФ.

Читайте также: Минобороны подтвердило перехват самолета-разведчика США у границ России

А также: Пентагон: перехват самолета США российским Су-27 был небезопасным