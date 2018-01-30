Барнаул, 30 января, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал итоги деятельности организаций потребительского рынка за 2017 год, из которых можно сделать вывод о восстановлении покупательского спроса населения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Торговля в Барнауле

Если по итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снижался почти на 10% и составлял чуть более 163 миллиардов рублей, то по итогам 2017 года этот показатель превысил 339 миллиардов рублей (100,7% к 2016 году). На этом фоне розничный товарооборот торговли продовольственными товарами вырос в сопоставимых ценах на 1,3%, непродовольственными — на 0,1%. Доля продовольственных товаров в 2017 году составила 49,9%, непродовольственных — 50,1%.

Услуги общепита тоже стали более востребованными: оборот общественного питания за год вырос на 1% и составил 9,5 млрд руб. Платных услуг оказано жителям края на 78,3 млрд руб., что на 4,4% выше, чем в 2016 году в сопоставимых ценах.

Напомним, торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику Алтайского края и занимает лидирующие позиции по ряду показателей: второе место по численности занятых, доле в валовом региональном продукте, налоговым отчислениям в бюджет.