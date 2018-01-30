Южно-Сахалинск, 30 января, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Крупнейший на Дальнем Востоке реабилитационный центр для инвалидов открыли на Сахалине. Сооружение общей площадью 11,5 тыс. квадратных метров ежедневно сможет принимать до 200 человек. Оснащение объекта самым современным оборудованием обошлось в 1,2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Сахалинский реабилитационный центр оснащен самой современной техникой

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В день открытия центра здесь уже занимались первые пациенты. При строительстве, проектировании и обустройстве учреждения постарались учесть даже самые мелкие нюансы. Например, таблички с указанием функционала кабинетов размещены ниже, чем в обычных больницах. Везде установлены специальные устройства для перемещения маломобильных пациентов, в бассейне имеется специальный подъемник.

«Я впервые за 10 лет пришла в бассейн плавать. Ощущения непередаваемые! Так здорово! Занятия для нас проводят специальные тренеры по адаптивной физкультуре. Это очень важно для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата!» — поделилась впечатлениями жительница города Холмск Надежда Никифорова.

В центре уже проходят реабилитацию слабовидящие и слепые люди, люди с нарушениями слуха, инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть в центре и отделение для стационарного пребывания, рассчитанное на 25 мест. В палатах установлены многофункциональные кровати, кресла, телевизоры, возле каждой комнаты есть отдельная ванная.

«Мы улыбаемся — это уже хороший результат! Персонал заботливый, приветливый, повара прекрасно готовят!» — рассказала пациентка центра Елена Абрамова из города Чехова.

«Это самый современный реабилитационный центр на Дальнем Востоке. И не только на Дальнем Востоке — от Урала до Сахалина ничего подобного пока нет. Здесь представлены лучшие образцы профильной техники, выпускаемой как в России, так и в мире. На прилегающей к центру территории мы построим еще и тренажерный центр. Детский реабилитационный центр «Преодоление» тоже скоро переедет в новое здание», — говорит губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Среди оборудования, которым оснащен центр, особо выделяется роботизированное ортопедическое устройство «Локомат Про», предназначенное для восстановления навыков ходьбы. Установка помогает телу «вспомнить» утраченные навыки движения, заставляет мышцы, которые долгое время находились в бездействии, включиться в работу. Для каждого пациента инструктор подбирает индивидуальную программу занятий, регулирует скорость и даже стиль походки.

«В процессе реабилитации очень важны все нюансы, в том числе и психологические. В одном из помещений у нас обустроена типовая кухня с набором посуды и бытовой техники, где люди после тяжелых травм проходят курс социально-бытовой адаптации, восстанавливают утраченные функции. Например, сегодня вместе с инструктором они учатся открывать холодильник, пытаются нарезать продукты», — рассказала директор реабилитационного центра Татьяна Жаркова.

Сахалинский реабилитационный центр для инвалидов состоит из семи блоков разной этажности. Центр был полностью построен во второй половине 2017 года. Затем учреждение оснастили самой современной на сегодняшний день техникой, подобрали квалифицированный персонал.

«Это первое в истории Сахалина реабилитационное учреждение для инвалидов. Раньше жители области, страдающие тяжелыми заболеваниями, вынуждены были выезжать для реабилитации в другие регионы страны. Сейчас полный комплекс реабилитационных мероприятий доступен на Сахалине. Всего в регионе проживают более 20 тыс. инвалидов», — сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.

В огромном здании предусмотрено место и для профильных служб. Сюда же переехал кол-центр для слабослышащих и глухих. С диспетчером пациент может связаться по скайпу, по электронной почте и посредством СМС-сообщений. Обращения бывают разные: часто просят помочь с оформлением документов или даже просто вызвать такси — для глухого человека это большая проблема.

В центре оборудован пункт проката средств реабилитации, а в ближайшее время заработает мини-фабрика по изготовлению протезов.

«Человек пришел к нам — мы ему выдали примерочные протезы. Он должен к ним привыкнуть, опробовать при ходьбе, на тренажерах. Если что-то не устраивает — мы на месте можем быстро настроить», — рассказал техник-протезист центра Дмитрий Больба.

В центре также оборудована специализированная библиотека для слабовидящих и слепых. В библиотеке имеется просторный читальный зал, кабинет для выпуска собственных изданий и студия звукозаписи. Для посетителей в центре уже начали проводить тематические вечера — это тоже часть терапии.

Курс пребывания пациента в стационарном отделении — 21 день. В полустационарном — две недели.

Сахалинский реабилитационный центр для инвалидов построен в рамках федеральной программы «Доступная среда», которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Глава государства поручил правительству продлить срок действия программы до 2025 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сахалинские медицинские учреждения были оснащены автомобилями скорой медицинской помощи повышенной проходимости. В селе Троицкое открылась новая станция скорой помощи. До этого жителям села приходилось дожидаться реанимобиля из соседней Анивы или из Южно-Сахалинска.