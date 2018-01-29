Москва, 29 января, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США, сообщает 29 января агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны России.

Airwar.ru ЕР-3Е «Aries II»

Уточняется, что американский самолет-разведчик был обнаружен техническими средствами контроля воздушного пространства над нейтральной акваторией Черного моря. Около 12:00 мск 29 января было установлено, что он направляется к границе воздушного пространства России.

Истребитель Су-27 из состава сил ПВО вышел на перехват и опознал воздушный обьект как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Российский истребитель сопровождал американский самолет, не допуская его вхождения в воздушное пространство РФ, соблюдая все положенные меры безопасности. Когда самолет-разведчик ВМС США взял курс на удаление от российского воздушного пространства, Су-27 вернулся на свою базу.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что при этом не происходило никаких внештатных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января телеканал CNN рассказал о том, что российский истребитель опасно сблизился с самолётом ВМС США в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, пройдя на расстоянии 1,5 метра от американского самолета-разведчика.