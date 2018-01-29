Вашингтон, 29 января, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отверг идею переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пообещал «закончить то, что нужно закончить» в Афганистане, 29 января сообщает агентство Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В ходе встречи с делегатами СБ ООН в Белом доме Трамп высказал свое отношение к афганскому конфликту и заявил о необходимости «покончить» с исламистами.

«Я не вижу никаких переговоров. Я не думаю, что мы могли бы говорить о чем-то прямо сейчас, — заявил Трамп. — Они убивают людей направо и налево. Невинных людей убивают направо и налево… Зверства, которые они совершают, убивают своих людей, а это женщины и дети, — это ужасно» «

Трамп считает, что в Афганистане необходимо «закончить то, что нужно закончить» — «то, что еще никто не смог закончить, но мы сможем это сделать».

«Мы не хотим переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )», — заключил президент США.

Напомним, войска США находятся в Афганистане с 2001 года, однако до победы в войне с исламистами еще очень далеко. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует до 2/3 сельских районов Афганистана и регулярно устраивает крупные теракты в городах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили взрыв в правительственном квартале Кабула. Жертвами атаки террористов стали 103 человека, ранения получили 235.