Варшава, 29 января, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Противники второго газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, получили заметную поддержку со стороны Восточной Европы и США. В эти выходные, 28 января, в Варшаве госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты выступают против проекта, так как, по их мнению, Nord Stream 2 «подрывает энергетическую безопасность и стабильность в Европе», сообщает сегодня, 29 января, немецкое издание Die Welt.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

В то время как американские компании надеются поставлять СПГ в Европу в случае отказа от проекта, страны Северной и Восточной Европы в первую очередь обеспокоены проблемами безопасности. Теперь правоконсервативное правительство Польши хочет создать «новую коалицию» в ЕС, опираясь на проект новой европейской Газовой директивы.

Инициатива создания новой директивы принадлежит Ежи Бузеку, который в течение многих лет формировал энергетическую политику ЕС. Бузек некогда был главой польского правительства, а позже — председателем Европейского парламента, где он сейчас возглавляет Комитет по промышленности и энергетике. Его новый законопроект о правилах для внутреннего рынка природного газа фактически подчинит «Северный поток — 2» законодательству ЕС, сделав проект менее прибыльным для российского оператора ПАО «Газпром».

Дело в том, что новая Газовая директива ЕС основана на принципе «равные прав для всех» и призвана ликвидировать юридический разрыв в функционировании магистральных трубопроводов, один из концов которых находится в ЕС, таких, как, к примеру, «Северный поток», с правилами функционирования европейского рынка. Иными словами, ЕС намерены расширить действие Третьего энергопакета и на газовый рынок. Однако, для трубопроводов, строительство которых было завершено до ноября 2017 года, опять же таких, как Nord Stream 1, предусмотрена специальная схема: они могут освобождаться от исполнения правил ЕС сроком на десять лет.

Что касается самого «Северного потока», то Польша с самого начала проект критиковала, однако предотвратить завершение строительства трубопровода Nord Stream 1 в 2011 году так и не смогла.

Однако на этот раз лагерь критиков расширился. Процедуры утверждения проекта в настоящее время все еще ведутся в Дании, Швеции и Финляндии. В декабре датчане приняли закон, который мог бы привести к перенаправлению маршрута одного участка трубопровода, ссылаясь на национальную безопасность датских территориальных вод. Другие государства опасаются возможного финансового ущерба: поставки по Nord Stream 2 перекроют поставки по существующим наземным линиям, в результате чего несколько стран потеряют возможность взимать транзитные пошлины.

Следующее слушание о дальнейшей судьбе многомиллиардного проекта состоится в Европейском парламенте 21 февраля. А вот за принятие поправок к новой директиве Европарламент должен проголосовать уже в марте.