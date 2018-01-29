Санкт-Петербург, 29 января, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Доминанта многофункционального комплекса «Лахта Центр», в котором разместится штаб-квартира группы «Газпром», достигла проектной высоты. Как сообщила 29 января пресс-служба ПАО «Газпром нефть», завершен монтаж шпиля башни, и на вершине небоскреба зажглись авиационные огни.

Lakhta.center «Лахта центр»

«Таким образом, главное здание комплекса достигло финальной высоты 462 метра. На строительство надземной части небоскреба ушло два с половиной года», — отметили в компании.

Небоскреб «Лахта центра» в Петербурге, как уже отмечалось, с октября 2017 года является высочайшим зданием Европы.

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Его шпиль был смонтирован без привлечения авиатехники, с помощью самого высокого в Европе крана. До отметки 87-го этажа (368,8 м) в шпиле будет находиться эксплуатируемое пространство, включающее уникальную обзорную площадку. Начиная с 88-го уровня (377,35 м) начинается техническое пространство для размещения оборудования систем обслуживания фасадов, связи и навигации.

За время еще не оконченного строительства «Лахта центра» в условиях сложных петербургских грунтов было возведено здание весом более 670 тысяч тонн. Его сваи диаметром 2 метра являются самыми широкими в мире и уходят на глубину 82 метра.

Кроме небоскреба, в завершающей стадии находятся еще три объекта комплекса: многофункциональное здание с атриумом, стилобат и арка главного входа. Общая площадь всех объектов «Лахта центра» составит 400 000 кв. м.

«Мы ожидаем завершения строительства всего комплекса в проектные сроки до конца 2018 года», — заявила Елена Илюхина, генеральный директор МФК Лахта Центр, член правления ПАО «Газпром нефть». Напомним, комплекс строится с октября 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков рынка, ввод в эксплуатацию штаб-квартиры «Газпрома» — многофункционального комплекса «Лахта Центр», помимо прочего, станет знаковым событием для рынка офисной недвижимости Петербурга в 2018 году.

На 2018 год запланирован старт строительства второй очереди «Лахта Центра» (высотой 88 метров), общая площадь которой составит еще 170 000 кв.м.