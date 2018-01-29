Ереван, 29 января, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза — важная веха в двусторонних отношениях. Об этом сегодня, 29 января, подводя итоги 2017 года, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

president.am Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини (слвева), глава МИД Армении Эдвард Налбандян (в центре) и президент Армении Серж Саргсян

По его словам, сегодня нужно подвести итоги достижений с ЕС и на этом основании очертить дальнейшие шаги.

«Сейчас мы концентрируемся на процессе ратификации этого важного документа. Армения объявила, что предпринимает шаги, чтобы документ был ратифицирован до апреля. Мы смотрим на шаг впереди и надеемся, что документ без препятствий будет ратифицирован всеми странами ЕС», — сказал министр.

При этом, по словам Налбандяна, при ратификации в Армении, в соответствии с процедурами, может начаться временная реализация соглашения.

«Возможно, что реализация начнется с 1 мая или 1 июня», — отметил Налбандян.

Он также подчеркнул, что Армения продолжит активное вовлечение в другие программы, к которым она уже присоединилась или планирует присоединиться. В их числе он отметил «Горизонт 20 — 20», «Космэ», «Созидающая Европа», единую авиационную сферу и т. д.

«Важно также предпринять особые усилия по развитию и расширению сотрудничества со странами ЕС», — сказал Налбандян.

Как писало ИА REGNUM 12 января, Эстония стала первой из 28 государств-членов ЕС, которая ратифицировала подписанное между Европейским союзом и Арменией Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Согласно МИД Армении, из Таллина был получен соответствующий официальный документ, согласно которому, Эстония завершила все необходимые процедуры для вступления в силу подписанного между ЕС и Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Документ был подписан в Брюсселе 24 ноября прошлого года на полях саммита Восточного партнерства ЕС. Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы оно было ратифицировано Арменией и всеми 28 государствами-членами ЕС.

Предполагается, что парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС до конца марта.

Правительство Армении утвердило документ в конце прошлого года. Для того, чтобы соглашение было отправлено в парламент Армении на ратификацию, необходимо, чтобы его одобрил конституционный суд страны.

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Oтвечая на вопрос, сколько финансовой помощи получит Армения в рамках подписанного 24 ноября соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский 27 ноября 2017 года заявил, что к 2020 году в рамках единой помощи Евросоюза Армении будет выделено 170 миллионов евро.

«Но это не включает другие возможности, которые открыты для этого соглашения. Надеюсь, мы сможем эффективно использовать эти суммы. Нам нужно подумать с правительством и нашими другими партнерами о том, как максимально эффективно использовать финансовую поддержку», — сказал Свитальский.

Он также отметил, что ЕС потратил уже 500 млн евро на проекты развития.