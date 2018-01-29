Ярославль, 29 января, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Приватизация стадиона «Спартаковец» в Ярославле не повлияет на его судьбу, он останется спортивным сооружением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ольга Никонова Стадион «Спартаковец» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имущество стадиона и земельный участок городские власти планируют включить в план приватизации путем вклада в уставной капитал АО «Вознесенский», 100% акций которого принадлежит мэрии. В составе имущества «Вознесенского» уже находятся бассейны «Лазурный» и «Шинник», которые раньше тоже были муниципальными.

«В соответствии с Уставом Общества одним из основных видов деятельности АО «Вознесенский» является деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. У Общества имеется большой опыт работы со спортивными объектами. Поддержание стадиона «Спартаковец» в надлежащем состоянии требует больших финансовых вложений, что в условиях предельного дефицита городского бюджета, становится невозможным. Передаче стадиона «Спартаковец» в уставной капитал АО «Вознесенский» позволит частично снять финансовую нагрузку на бюджет города Ярославля и поддерживать объект в надлежащем состоянии. Отчуждение акций АО «Вознесенский» мэрией города Ярославля не планируется», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Однако эти слова в Ярославле убеждают не всех. Общественник Елена Богданова, которая борется за возвращение городу утраченного стадиона в Петропавловском парке, планирует обратиться в прокуратуру.

«Сегодня приватизация «Вознесенского», может, не планируется, а завтра планы поменяются, придут другие руководители города, другое руководство предприятия. Я считаю, что стадионы, особенно те, на которых занимаются дети, должны оставаться именно в муниципальной собственности. Поэтому я готовлю обращение в прокуратуру области с просьбой провести проверку. Должна быть проведена экспертиза — не нарушаются ли права детей на занятия спортом. В Ярославле не хватает таких сооружений, а приватизация «Спартаковца» открывает возможность к закрытию стадиона в дальнейшем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM общественник Елена Богданова.

О том, что планы властей могут поменяться, говорит и другое решение, которое городские власти намерены принять в ближайшее время. В том же проекте решения муниципалитета говорится о грядущей продаже 100% акций АО «Городской торгово-выставочный центр». АО «ГТВЦ» и АО «Вознесенский» являлись одним предприятием — МУП «Старый город».