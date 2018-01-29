Киев, 29 января, 2018, 18:53 — ИА Регнум. На Украине разгорелся скандал вокруг заявления директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира».

Владимир Высоцкий

«Симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные «ирониясудьбы», «восьмоемарта», булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его возрождения», — написал Вятрович в Facebook.

Он заявил, что «именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит фундамент своего величия». Позже он пояснил, что не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей, за исключением тех, «кто открыто поддерживает российскую агрессию».

«Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно», — добавил написал Вятрович.

После скандального заявления чиновника в соцсетях стартовал флешмоб «Вятрович — это не Украина!!!». «Объявляю флешмоб: «Вятрович — это не Украина!!!», — написал блогер Сергей Соболь.

В то же время внефракционный депутат, шёл в Раду от партии «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Борислав Береза считает, что у Вятровича «паранойя».

"Когда политик или публичный государственный служащий называет Булгакова и Высоцкого щупальцами «русского мира», то это говорит о глубоких параноидальных процессах в его сознании. Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно когда там ее нет. И Высоцкого, и Булгакова будут помнить миллионы людей еще многие годы. А вот кто вспомнит о политике хотя бы лет через десять?», — задался вопросом Береза на своей странице в Фейсбуке.

«Полемика о том, является ли русская культура своей или чужой — это не полемика между украинскими патриотами и государственниками. Это полемика между украинскими патриотами и русскими патриотами. Просто русские патриоты не хотят быть в этой полемике честны», — написал политолог Виталий Портников в своем Фейсбуке.

При этом политический эксперт Дмитрий Розенфельд иронично предложил переименовать киевский бульвар Высоцкого в улицу Адольфа Гитлера.

«На Троещине есть бульвар Владимира Высоцкого. Нам, как будущим правоприемникам УНР, надо этот пережиток чуждой нам псевдокультуры оккупационного режима СССР, переименовать в Adolf Hitler Strasse. Как никак — наш стратегический партнёр по борьбе с СССР. И оттуда уже сразу по прямой на проспект Бандеры. А там и до Бабьего Яра рукой подать», — отметил Розенфельд.

Сотрудник 1+1 TV Group Александр Ткаченко посоветовал украинским властям также использовать в своих целях творчество Высоцкого и Булгакова.

«Это — по меньшей мере, странно. Никто и никогда не мешал, государственным мужам Украины «использовать» их в своих целях, а не жаловаться на врагов. Стоит начинать с себя. Пришло уже время. Особенно в дни празднования 80-летия Высоцкого, лучшие работы которого в кино были сняты на украинском земле — на Одесской киностудии. Не говоря уже о Булгакове и других, которые являются достоянием общей истории. Обидно и грустно», — заявил Ткаченко.

В свою очередь историк и журналист Вахтанг Кипиани призвал украинских экспертов не «бороться с Высоцким».

«За последние дни увидел несколько сокрушительных комментариев относительно Владимира Высоцкого. Барда противопоставляют Василию Стусу и его трагической судьбе и тому подобное. Как по мне, это манипуляция. Не с Высоцким надо бороться, обесценивая его выдающееся значение для тогдашних реалий, а честно говорить о том, почему классики украинской литературы Драч, Павлычко, Винграновский …, и т.д. не сказали ни слова во время погрома украинской культуры и осуждения Стуса в частности. Вульгарное упрощения картины мира — это беда», — признал Кипиани.

Как сообщалось ранее, 28 января российский режиссёр Никита Высоцкий призвал не воспринимать всерьез политическое заявление Вятровича.

«Я слышал про несколько фамилий, в том числе моего отца, Булгакова, Цоя — которых назвали «сладкими щупальцами России». Ничего нового не скажу — это заявление полемическое, политическое. Всерьёз к нему относится бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой — это надолго», — заявил Высоцкий.