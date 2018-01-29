Вильнюс, 29 января, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Три руководящих работника Игналинской АЭС и представители нескольких компаний вскоре окажутся на скамье подсудимых. 29 января в суд передано уголовное дело о действиях коррупционного характера бывших руководителей государственной Игналинской АЭС, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Iae.lt Игналинская АЭС

Досудебное расследование по этому делу провели сотрудники Паневежского управления службы спецрасследований, ими руководила прокурор Паневежской окружной прокуратуры Даля Маркаускене.

Служба спецрасследований сообщает, что расследование было начато после того, как сотрудников заинтересовал аукцион по продаже имущества АЭС, организованный в 2014 году (продажа радиоактивного лома). Возникли подозрения, что победитель был предусмотрен заранее.

На аукционе продавались загрязненные радиоактивными веществами медные трубки весом 2 тыс. тонн. В аукционе участвовали только два предприятия. Одно немецкое предприятие, победившее на аукционе, приобрело право на приобретение трубок по первоначальной цене — более 5 млн литов (1,5 млн евро) или 2 тыс. 700 литов (781,9 евро) за тонну. Тогда на рынке цены были почти в 5 раз больше — около 13 тыс. литов за тонну (3 тыс. 765 евро).

Кроме того, победитель аукциона был обязан вывезти приобретенный металл с Игналинской АЭС неочищенным, но после аукциона на территории АЭС была оборудована технологическая линия для очистки трубок и были начаты работы по очищению трубок.

Обвинения в злоупотреблении служебным положением предъявлены 6 лицам: гендиректору АЭС Дарюсу Янулявичюсу, бывшему гендиректору Освальдасу Чукшису, бывшему руководителю отдела коммерции, уполномоченному представителю немецкого предприятия, директору одного литовского предприятия и гражданину Германии.

По данным досудебного расследования, упомянутые лица, возможно, действовали в организованной группе, были распределены роли — одни организовывали преступную деятельность, другие оказывали содействие, третьи — выполняли функции исполнителей.

Во время досудебного расследования служба спецрасследований обратилась к Совету по конкуренции с просьбой оценить, не был ли нарушен закон о конкуренции при организации упомянутого аукциона. Совет по конкуренции в декабре 2017 года констатировал, что участвовавшие в аукционе предприятия, заранее договорились и только имитировали конкуренцию, поэтому каждому предприятию за нарушения закона назначил штраф в размере 27 тыс. евро.

По словам прокурора Маркаускене, сотрудники службы спецрасследований выполнили большую и сложную работу.

«Дело очень большого объема, оно состоит из 35 томов, только на составление одного обвинительного акта понадобилось 150 листов», — сказала прокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за регулярных коррупционных скандалов на остановленной Игналинской АЭС европейские доноры, которые финансируют демонтаж станции, пригрозили прекратить финансирование, при том что официальный Вильнюс уже заявлял, что даже при сохранении финансирования в предусмотренном ранее объёме для окончания работ не хватит порядка одного миллиарда евро, которые в Литве решили попросить у Евросоюза.