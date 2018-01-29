Астана, 29 января, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Мажилис Парламента Казахстана рассматривает законопроект, который предполагает внесение длинной бороды и коротких штанов в признаки деструктивных религиозных течений. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, сообщает 29 января КазТАГ.

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Ермекбаев отметил, что планируется внести запрет на демонстрацию внешних признаков. Заключение о том относится ли признак к деструктивным религиозным течениям или нет будет делать специальная комиссия.

На вопрос, как отличить «правильные» бороды от «неправильных» министр ответил, что это будет уточнено в соответствующем нормативном акте.

«Там будут указаны признаки и даже, может быть, даны эскизы. Там, если надо будет, и длина бороды будет расписана», — сказал Ермекбаев.

Он добавил, что речь идет о тех, кто придерживается деструктивных религиозных течений. Внешние признаки, по словам министра, будут иметь значение только вместе с тем, что будут говорить и пропагандировать подозреваемые.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями Духовного управления мусульман республики. В ходе встречи глава государства сказал, что одним из способов влияния на Казахстан является внедрение чуждых культуре обычаев. Он также обратил внимание на то, что молодые люди отпускают бороду без усов и носят короткие брюки. Данные признаки отличают сторонников радикальных салафизма.