Москва, 29 января, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года. Об этом 29 января сообщает пресс-служба правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

В подписанном документе определены цели, задачи и этапы реализации государственной политики в области формирования и развития отрасли промышленности по переработке отходов в долгосрочной перспективе.

Стратегическими целями заявлено максимальное вовлечение отходов в производство после их переработки и планомерное снижение количества отходов, не подлежащих утилизации, обеспечение отрасли современным высокотехнологичным оборудованием с высоким экспортным потенциалом.

В соответствии со стратегией, к 2030 году доля утилизированных и обезвреженных отходов должна вырасти на 26% (в 2016 году было 59,6%). Также должно быть создано создано 70 экотехнопарков, в 37 раз увеличено количество производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов (по состоянию на 2016 год действовало всего шесть таких комплексов).

При этом к 2030 году доля импортного оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов должна быть сокращена в шесть раз (в 2016 году она составляла 60%), а уровень локализации производства оборудования — повышен в два раза (в 2016 году — 45%).

Входе совещания с вице-премьерами 29 января Дмитрий Медведев назвал переработку и утилизацию отходов «отдельной масштабной задачей» для российской промышленности.

«По сути, речь идёт о создании новой отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот дополнительные ресурсы и, конечно, должна снизить объёмы захоронений таких промышленных отходов, поскольку это тоже часто приводит к неблагоприятным экологическим последствиям», — отметил глава правительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что реализация всех поставленных задач потребует совершенствования законодательной базы и внедрения новых технологий.