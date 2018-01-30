Ярославль, 30 января, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Ярославский областной суд снял арест со спорных помещений Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле, тем самым поставив точку в конфликте между монастырем, местными властями и жителями квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Бывшие здание Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, монастырь оспаривал действия мэрии города, которая позволила жильцам приватизировать бывшие монастырские кельи после выхода в 2010 году закона о возврате Русской православной церкви имущества религиозного назначения. Настоятель полагал, что мэрия не должна была позволять местным властям приватизировать квартиры, а обязана была переселить жильцов и вернуть имущество монастырю. Проверку по обращению настоятеля в декабре 2017 года начала прокуратура. Жителей дома вызывали в прокуратуру и требовали с них объяснений «по вопросу занимаемого жилого помещения».

Однако, как выяснилось, еще в 2014 году монастырь обжаловал приватизацию бывших помещений монастыря в суде. Но Кировский районный суд отказал религиозной организации. Решение суда вступило в законную силу. На время рассмотрения иска на спорные квартиры был наложен арест. В конце 2017 года собственники решили продать жилье, но, как выяснилось, по каким-то причинам арест снят не был. Владельцы вновь обратились в суд, на этот раз с просьбой отменить обеспечительные меры. Против этого в суде возражал представитель монастыря, ссылаясь в том числе на обращение в прокуратуру области, которая на тот момент вела проверку по заявлению настоятеля. Но это не помогло религиозной организации. Суд встал на сторону жильцов — арест со спорных помещений был снят сначала решением Кировского районного суда от 2 ноября, а затем определением коллегии областного суда от 22 декабря. То есть суд разрешил совершать любые сделки с этим имуществом.

Что касается проверки прокуратуры Ярославской области по заявлению настоятеля, то она завершена. В областной прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM отказались предоставить ее результаты и как-либо пояснить сложившуюся ситуацию. Не стал комментировать их, равно как и решение суда и настоятель Кирилло-Афанасьевского монастыря игумен Никодим. Игумен сказал, что не получил ответа из прокуратуры. «На все воля Божья» — резюмировал игумен.

С высокой долей вероятности можно предположить, что прокуратура, также как и суд, не нашла оснований для пересмотров итогов приватизации церковного имущества.