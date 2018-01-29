Донецк, 29 января, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в нарушение Минских соглашений разместили самоходные артиллерийские установки и гаубиц у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 29 января сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Voja1978 С1 «Гвоздика»

«Наша разведка выявила огневые позиции артиллерии и орудия, запрещённые Минскими договоренностями, в зоне ограничения тяжёлых вооружений», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Басурин уточнил, что украинские огневые позиции обнаружены в районе населенного пункта Курахово, в 17 км западнее Донецка.

В частности, зафиксированы три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» из состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также четыре пушки-гаубицы Д-20 из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее сегодня глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинская сторона уже 318 раз нарушила «новогоднее» перемирие, объявленное 23 декабря минувшего года.

По данным СЦКК, за время действия перемирия в Донбассе в погиб один мирный житель, ещё десять получили ранения, повреждено 28 домостроений и объектов инфраструктуры.