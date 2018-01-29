Ереван, 29 января, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Армения делает всё для сохранения военного баланса в регионе, заявил сегодня, 29 января, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности армянской дипломатии в 2017 году глава МИД Армении Эдвард Налбандян, говоря о продаже Россией вооружения Азербайджану.

Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване

«Что касается предоставления Россией вооружения Азербайджану, то и президент Армении, и министр иностранных дел неоднократно касались этого вопроса. Не думаю, что есть необходимость повторяться. Но, хотел бы отметить, что известно, по каким причинам и с особым акцентом этот вопрос постоянно спекулируется азербайджанской пропагандой. Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса, в том числе, используя те возможности, которые исходят из наших союзнических отношений с Россией, приобретая вооружение и военную техника по более доступным ценам», — сказал Налбандян.

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Он также напомнил, что в 2010 году был подписан так называемый «пятый протокол» к соглашению от 1995 года о дислокации на территории Армении 102 российской военной базы, согласно которому, Россия совместно с вооруженными силами Армении обязуется взять на себя обязательства, которые вытекают из упомянутого протокола, по обеспечению безопасности Армении, а также предоставлению современного вооружения.

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"И конечно же очевидно, что Россия играет важную роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в нашем регионе не только как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как страна, которая играет важнейшую региональную роль», — особо отметил министр иностранных дел Армении.