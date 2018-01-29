Севастополь, 29 января, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Ежегодный чемпионат Черноморского флота (ЧФ) по военно-прикладному спорту состоялся в Севастополе. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, участники соревновались в двух дисциплинах: плавание в обмундировании с автоматом на дистанции 100 метров и ныряние в длину. В состязаниях приняли участие около ста военнослужащих из числа соединений и воинских частей ЧФ и команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

Mil.ru Боевые пловцы

В личном зачёте по нырянию в длину лучшим стал военнослужащий из соединения морской пехоты, второе и третье места завоевали представители центра связи ЧФ и Крымской военно-морской базы. В командном зачёте «золото» завоевала команда «Зенит» зенитного ракетного полка, «серебро» выиграла команда «Рассвет» центра связи, «бронзу» — «Молния» морского штурмового авиационного полка. В личном зачёте по плаванию в обмундировании с автоматом на дистанции 100 метров лучшим стал военнослужащий, представляющий соединение морской пехоты, второе и третье места завоевали представители армейского корпуса ЧФ и Крымской военно-морской базы. В командном зачёте «золото» завоевала команда «Горизонт» соединения морской пехоты, «серебро» и «бронзу» выиграли команды «Дозор» армейского корпуса ЧФ и «Прометей» Крымской военно-морской базы.

Из победителей соревнования сформируют команду ЧФ, которая примет участие в чемпионатах Вооружённых сил РФ, Военно-морского флота и Южного военного округа.