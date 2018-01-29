Ереван, 29 января, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Разговоры о том, как должен быть урегулирован карабахский конфликт — поэтапно или на основании пакетного решения, возможно, могли бы быть уместными лет 20 назад, сегодня же рассматривается пакетное решение, заявил сегодня, 29 января, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности армянской дипломатии в 2017 году глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Photolure Эдвард Налбандян

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ многократно заявляли, что карабахская проблема должна быть урегулирована на основании элементов, представленных сторонам в качестве единого целого — единого пакета. Попытки отделить один из элементов сделают урегулирование проблемы невозможным», — подчеркнул министр.

По его словам, пакетное решение предложено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, о чем многократно заявлялось и на уровне президентов стран-сопредседателей.

«Но конечно мы должны иметь ввиду, и об этом мы многократно говорили, что пакетное урегулирование, естественно, включает в себя поэтапное применение», — пояснил Налбандян.

По его словам, Азербайджан в вопросе карабахского урегулирования демонстрирует особую логику, которая не соответствует позициям не только армянской стороны, но и международных структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нагорно-карабахскую проблему в одном документе раз и навсегда не решить.

«В качестве общего комментария: эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, отражающий договорённость в отношении того, что возможно сейчас, и определяющий пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами», — сказал Лавров.

По его словам, у Российской Федерации не может быть конкретных планов по решению этой проблемы, потому что её решить могут только сами стороны. Россия, как отметил Лавров, вместе с США, Францией в качестве трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает всё, чтобы создать условия для такого урегулирования.

«В последние годы мы предпринимали интенсивные усилия, чтобы, обобщив все позиции сторон, постараться вычленить из них совпадающие подходы к тем или иным аспектам этого урегулирования и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, по которым до сих пор они расходятся», — сказал российский министр.

Комментируя слова Лаврова пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил: «Речь идет о пакетном урегулировании с поэтапной имплементацией, о чем многократно заявляли сопредседатели и армянская сторона».