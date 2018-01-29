Санкт-Петербург, 29 января, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Депутату Государственной думы Олегу Нилову, предложившему «маркировать» законных владельцев гражданского огнестрельного оружия, пора заняться «своим делом» и не лезть в сложную для него оружейную тематику. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Евгений Ефимов.

Dosaaf.ru Евгений Ефимов (в центре) на занятиях по стрельбе

Напомним, Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил обязать всех владельцев любого огнестрела, которых сейчас около 8 млн человек в России, использовать специальные маркеры — жилеты или опознавательные знаки. Парламентарий провел аналогию со знаками отличия сотрудников полиции, которые носят форму и жетоны: по мнению Нилова, человек с оружием обязан «обозначить» себя, чтобы «все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики».

«Нужно, чтобы люди занимались своим делом, чтобы они работали в своей профессии, а не изобретали непонятно что, — отреагировал на такую идею эксперт по стрельбе и оружию Евгений Ефимов. — Этот депутат, он вообще кто? Он что, владеет оружейной тематикой? Там 900 подзаконных актов, куда он лезет? Так что пусть этот депутат занимается своим делом. Хотите, чтобы народ не умирал? Занимайтесь автомобильной тематикой».

Ефимов отметил, что за год в России насчитывается 150−200 случаев использования законного огнестрельного оружия с серьезными последствиями, при этом на дорогах в стране гибнут по 35−40 тыс. человек в год.

«Это как целый город выкосило! Направьте вы туда свои усилия, оставьте оружие в покое! Право на оружие есть не что иное, как отражение степени демократизации общества. Демократию определяют закон о частной собственности, закон о земле и закон об оружии. Пока будут запрещать это, будет отсутствовать демократия», — сказал Ефимов.

Эксперт отметил, что испокон веков Россия была «самой вооруженной страной» в мире, и это никак не способствовало росту хулиганства с применением огнестрельного оружия.

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Заметим, предложение Олега Нилова вызвало возмущенную и ироничную реакцию в профильных группах и каналах в соцсетях. Например, телеграм-канал «ОПЕР Слил» предположил, что парламентарий хочет «облегчить жизнь» преступникам, которые охотятся за нелегальным оружием.

«То есть сейчас, если преступнику нужен ствол, то ему надо или купить, или отобрать. Для отобрать надо узнать, у кого есть волына, а потом уже напасть. Так вот, депутатко хочет облегчить им жизнь. Молодцом», — пишут авторы канала («волына» — жаргонное обозначение огнестрельного оружия, — прим.ред.).

Владельцы другого популярного телеграм-канала «Мышь в овощном» с удивлением отмечают, что в год президентских выборов депутат, который, по их мнению, не представляет себе, как работают силовые структуры, и зачем нужно гражданское оружие, демонстративно отказывает своим избирателям в праве «защищать свои права и свободы законным способом».

Самое радикальное высказывание, впрочем, прозвучало со страниц телеграм-канала «388», где предложили «зеркальную инициативу» для самих депутатов и их помощников: заставить их ходить по улице в ярких кислотных штанах и с табличкой, где будет написано слово, выражающее сомнение в их умственных способностях.