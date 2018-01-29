Ярославль, 29 января, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Московская компания «СтройТехнологии», заявившаяся на конкурс по организации питания в детских садах Ярославля, не верит в возможность своей победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ООО «СтройТехнологии» Дмитрий Бердников.

City-yaroslavl.ru Питание в детском саду

Участие фирмы из столицы со «строительным» названием вызвало удивление у ярославцев. Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия разместила на сайте госзакупок лоты по организации горячего питания в ярославских детских садах. Всего подобных аукционов 16.

Комиссия уже вскрыла конверты и схема везде примерно одна и та же. ООО «Комбинат социального питания» предлагает максимальную цену, она колеблется от 49 до 50 миллионов рублей за пакет из 7−11 детских садов. Московская фирма «СтройТехнологии» выдвигает цену на 10 миллионов ниже — 39 миллионов рублей. Две другие фирмы — «Промпит», «2М» скидывают с начальной цены контракта около миллиона рублей. «Демпинг» директор московской компании объясняет так:

«Мы выставили цену в 39 миллионов рублей. На эти деньги мы можем кормить детей вкусно и с небольшой прибылью для себя. Не всегда надо зарабатывать большие деньги на контрактах. Иногда фирмы выставляют низкие цены, чтобы зайти на рынок или заработать репутацию, но мы не ставили себе целью во чтобы-то ни стало завоевать ярославский рынок. Мы готовы кормить нормально за эти деньги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «СтройТехнологии» Дмитрий Бердников.

Как рассказал Дмитрий Бердников, его компания ранее выполняла заказы по обеспечению горячим питанием в инфекционных, клинических, психо-неврологических медицинских заведениях Якутии и Башкортостна. Но в Ярославле на победу в конкурсе, после изучения предложений конкурентов, москвичи уже не рассчитывают.

«По той формуле, что прописал заказчик, мы выиграть совершенно не можем. Мы предлагаем цену на 22% ниже максимальной и все равно проигрываем. Потому что в формуле определения победителя конкурса очень много баллов дают за благодарственные письма и количество поваров. Например, ООО «Комбинат социального питания» имеет 84 повара, а у нас их 49. У нас 5 благодарственных писем, а у конкурента 24. Как бы мы цены ни снижали, они все равно не дадут столько баллов, чтобы «побить» количество грамот ярославского предприятия», — говорит Дмитрий Бердников.

Победителей конкурса должны определить 31 января.