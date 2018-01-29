Москва, 29 января, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового посла в Японию. Соответствующий указ опубликован сегодня, 29 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Lord Mountbatten Михаил Галузин

Новым послом России в Токио стал Михаил Галузин.

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», — сказано в указе президента.

Другим указом Путин освободил Галузина от должностей посла России в Индонезии, а также по совместительству в Папуа-Новой Гвинее, Республике Кирибати, Демократической Республике Восточный Тимор.

Про Галузина известно, что он в 1983 году оканчивал Институт стран Азии и Африки при МГУ. Свободно владеет японским и английским языками. Сразу после окончания вуза он пошел на дипломатическую работу.

В посольстве России в Японии он уже работал с 1983 по 1997 годы с перерывом. С 2001 по 2008 годы он был советником-посланником посольства России в Японии.

Ранее послом России в Японии с 2012 года был Евгений Афанасьев.