Ярославль, 29 января, 2018, 16:29 — ИА Регнум. 2 февраля в Ярославском музее-заповеднике состоится презентация княжеской печати конца XII — начала XIII века, найденной в центре Ярославле во время археологических исследований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Найденная археологами печать

Свинцовая княжеская печать была найдена во время работ по прокладке канализационных труб к Митрополичьим палатам, древнейшему зданию в городе.

Она принадлежала супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича и матери первого ярославского князя — благодаря этой находке мы теперь знаем имя княгини — Мария.

«В Древней Руси все лица, имевшие власть — князья и верхушка духовенства — имели собственные печати, которыми скреплялись официальные документы. Таких печатей домонгольской эпохи известно несколько тысяч, но печати, владелицами которых были женщины, крайне редки. Учёным известно лишь около двух десятков таких печатей», — говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, ведущий специалист по древнерусской сфрагистике, который занимался атрибуцией находки.

Помимо печати, группа археологов под руководством Аси Энговатовой обнаружила фрагменты импортных стеклянных сосудов, а также остатки необычно большой для рубежа XII—XIII веков деревянной постройки. Эти находки дают археологам основания полагать, что в районе Митрополичьих палат, построенных в конце XVII века находился упоминаемый в летописях «княжий двор» первого удельного ярославского князя Всеволода (Иоанна) Константиновича — убитого в 1238 году в знаменитой битве с войсками Бату-хана на реке Сить.

Рядом с фундаментом этой деревянной постройки и была найдена хорошо сохранившаяся свинцовая печать с изображением святых Константина и Марии. Она происходит из культурного слоя, надежно датированного концом XII — началом XIII века.

На древнерусских княжеских печатях XII—XIII веков, объясняет Петр Гайдуков, изображали святых покровителей князя, святых, в честь которых они получали своё крестильное имя. Изображение на печати двух святых — женщины и мужчины — указывает, что печать принадлежала женщине (второй святой указывает на мужа).

Константин Всеволодович — старший сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Он княжил в Ростове и Новгороде, в конце жизни стал великим князем Владимирским. Его сын Всеволод Константинович стал первым удельным ярославским князем (княжил с 1210 по 1238 год). Его печать была найдена поблизости от Митрополичьих палат в 2010 году.

Его мать и жена князя Константина Всеволодовича, дочь смоленского князя Мстислава Романовича, до сих пор оставалась безымянной. Известно лишь, что после смерти мужа она постриглась в монахини и до смерти в 1220 году носила иноческое имя Агафья.