Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 16:26 — ИА Регнум. По данным Организации Объединённых Наций, Украина вошла в число стран, где наблюдается нехватка продовольственных товаров. Об этом сказано в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), опубликованном сегодня, 29 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

В докладе констатируется, что продовольственная безопасность в странах, охваченных вооружёнными конфликтами, продолжает ухудшаться. Украина впервые вошла в число стран, в которых ощущается нехватка продовольствия. Всего в этом списке 16 государств.

ФАО и ВПП указывают Совету Безопасности ООН, что крайне важно продолжать гуманитарные усилия по оказанию пострадавшим сообществам продовольственной помощи.

В список стран, где ощущается нехватка продовольственных товаров, вошли: Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Украина, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, а также трансграничная территория на озере Чад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад в феврале 2014 года инспирировал государственный переворот на Украине, приведя к власти бандеровцев и их приспешников. Ряд регионов страны не согласился с насильственным захватом власти и начал процесс самоопределения.

В Крыму и Севастополе были проведены референдумы, по результатам которых они вышли из состава Украины и вернулись в Россию. В Донбассе были образованы две народные республики — Донецкая и Луганская, которые новые украинские власти попытались захватить силой, но не смогли.

Новая власть на Украине не смогла справиться со своими функциями, что привело к полному развалу экономики и обнищанию широких масс населения.