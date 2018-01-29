Москва, 29 января, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил Еврейский музей и Центр толерантности в Москве, где вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в заложении первого камня в основание будущего мемориала участникам Сопротивления в фашистских концлагерях.

Kremlin.ru Посещение Еврейского музея и Центра толерантности

Закладной камень был привезен с места расстрела евреев в местечке Любавичи Смоленской области (бывшей резиденции Любавичских Ребе), все еврейское население которого было расстреляно нацистами 4 ноября 1941 г.

За годы Второй Мировой фашисты уничтожили шесть миллионов евреев, более миллиона из них, по некоторым оценкам, были замучены в Освенциме. Лагерь в конце января 1945 года освободила Красная Армия, и именно к этому событию приурочен Международный день памяти жертв Холокоста.

Сегодня в музее также открыта выставка «Собибор. Победившие смерть», рассказывающая об истории восстания в лагере Собибор — лагеря смерти, организованный нацистами в Польше. Лагерь действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Именно в Собиборе 14 октября 1943 крупнейшее из восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским.

Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста, зажгли Главный раввин России Берл Лазар, внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко, посол США Джон Хантсман, посол Польши Влодзимеж Марчиняк, посол Франции Сильви-Аньес Берманн и посол Нидерландов Рене Джонс-Бос.

Еврейский музей и центр толерантности — уникальное для России образовательно-культурное пространство, разместившееся в Бахметьевском гараже (достоянии российского авангарда начала ХХ века), проект, отмеченный премией ЮНЕСКО. Строительство центра активно поддерживало государство, которое безвозмездно выделило еврейской общине здание и землю. В 2007 г. Президент России Владимир Путин перечислил в фонд строительства музея свою месячную заработную плату.

«Для еврейского народа Россия столетиями являлась и остаётся родным домом. Россия складывалась изначально как многонациональное государство, и представители еврейского народа внесли в развитие нашей страны свой огромный вклад — интеллектуальный, ратный, трудовой», — отметил Владимир Путин при посещении Еврейского музея и Центра толерантности 13 июня 2013 года, когда музею были переданы для размещения древнееврейские книги и рукописи библиотеки Шнеерсона.

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