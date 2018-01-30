Киев, 30 января, 2018, 07:14 — ИА Регнум. О спросе и предложении на рынке первичной и вторичной недвижимости Украины, динамике цен, кредитах, аренде и строительстве пишет в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Андрей Стеценко.

77metrov.ru Покупка жилья

Если осенью ушедшего года на рынке киевской недвижимости можно было выбрать примерно из 60 000 квартир, то теперь число предложений упало, по оценке аналитика компании SV Development Сергея Костецкого, до 40 000. По мнению эксперта, в месяц совершается не более 1000 сделок, и в компании ARPA Real Estate уверены, что это даже завышенные цифры. На рынке именно вторичной недвижимости продолжается процесс расслоения в зависимости от географических и технических характеристик. По мнению гендиректора девелоперской компании Greenol Олега Приходько, наиболее потеряют в цене самый дешевый и самый дорогой жилфонды — их понижение может составить до 25%. Перспектива такого обвала цен делает вложения во вторичную недвижимость на Украине весьма рискованным решением. Впрочем, эксперты считают, что обвал затронет только вторичку. Впрочем, и со строительством ситуация обстоит сложно: по оценкам Нацбанка Украины, строительство жилья никогда еще не было столь неприбыльным делом. Себестоимость строительства 1 кв. м жилой недвижимости в 2017 году в Киеве составляла 12,1 тыс. грн, в текущем году прогнозируется рост до 14,3 тыс. грн, а нижняя планка цен находится на уровне 14,5 тыс. грн.

Для нынешнего падения спроса на недвижимость есть ряд причин, включая, прежде всего, наличие живых денег у граждан. По сути, новое жилье они сейчас могут приобрести только через продажу старого, а ипотечные кредиты брать не спешат. Низкая востребованность ипотечного кредитования стало одним из факторов снижения цен на недвижимость.

Что же касается аренды, то ее низкая цена — один из факторов того, что Киев возглавляет рейтинг городов мира для наиболее бюджетного путешествия в 2018 году. При этом для местных жителей проживание в Киеве совсем не кажется таким уж дешёвым, по данным ECA International, Киев входит в десятку столиц Европы с наиболее дорогой недвижимостью и в топ наиболее дорогих европейских городов по параметру «арендная ставка».

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