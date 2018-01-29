Нефть отступает без паники
Москва, 29 января, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Цены на нефть 29 января днем снижались, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent торгуется по $69,68 (-0,7%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагают $65,89 (-0,4%).
По ее мнению, возможно, рынок только теперь начинает анализировать и учитывать в котировках пятничные данные от Baker Hughes, которые показали рост численности буровых вышек и в США, и в Канаде на прошлой неделе.
«Иных новостей, значимых для сектора нефти, на текущий момент нет», — полагает Бодрова.
Стоит внимательно наблюдать за поведением доллара США, который значительно подешевел за январь, но именно сейчас предпринимает попытки восстановлении.
«Инвесторы могут использовать доллар как «безопасную валюту» в условиях геополитической напряженности, что поможет ему отыграть часть понесенных ранее потерь», — считает эксперт.
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