Калуга, 29 января, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В марте 2018 года в Калуге планируется ввод в эксплуатацию двух домов — по улице Маяковского и бульвару Моторостроителей, сообщили 29 января корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

77metrov.ru Дольщики

По данным ведомства, в настоящее время в региональном реестре проблемных объектов находятся 17 домов, расположенных в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Людинове, а также Боровском и Жуковском районах. От недобросовестных действий застройщиков пострадали 232 человека.

Согласно плану-графику достройки проблемных объектов, в 2018 году в Калуге должны быть сданы в эксплуатацию пять объектов. Строительство оставшихся 12 объектов планируется завершить до конца 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома. Правоохранители подозревают руководство ООО «Комфорт Строй» в присвоении 100 млн рублей, собранных с дольщиков в период с января 2014 года по декабрь 2015 года.