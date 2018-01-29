Киев, 29 января, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предъявит 15 ходатайств по делу о лишении его украинского гражданства, заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, сообщает 29 января УНИАН.

Михаил Саакашвили

По его словам, защита Саакашвили подаст 15 различных ходатайств в суд, которые должны будут рассмотрены до 3 марта. Среди ходатайств есть следующие требования: привлечь государственную миграционную службу Украины как третью сторону по делу, а также проверить отсутствие нарушений при автораспределении дел в админпалате Верховного суда по делу Саакашвили.

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Напомним, ранее Саакашвили подал в суд на президента Украины Петра Порошенко по факту незаконного лишения украинского гражданства. Рассмотрение дела проходило 29 января, однако судом был объявлен перерыв до 16 февраля.

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Отметим, что Саакашвили также считает незаконным экстрадиционную проверку, которую проводит в отношении него генеральная прокуратура Украины по запросу Грузии. Как сказал политик, Украина дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили, поэтому причин для очередной проверки нет.