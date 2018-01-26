Москва, 29 января, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что факты, показанные в фильме «Смерть Сталина» правдивы.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти 25 января. «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

«В фильме «Смерть Сталина» все показанные факты правдивы. Действительно охрана больше суток боялась войти к Сталину, когда он умер, и он так и лежал на ковре. Действительно вся верхушка СССР долго решала, как им быть дальше, и действительно многие из них интриговали», — отметил депутат Госдумы.

По мнению парламентария, «общественный совет Минкульта возмутило, видимо, то, что в фильме было показано, как Сталин, умерев, обмочился на ковре».

«Но это естественный процесс, который происходит с организмом. А также тот факт, что у Сталина после смерти изъяли мозг. Были кадры, как вдалеке поднимают его черепную коробку и достают что-то», — указал он.

При этом Жириновский в целом в фильме «ничего оскорбительного, вопиющего» не увидел.

Шумиха вокруг показа вызвала резонанс, теперь миллионы будут скачивать фильм в интернете, считает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» на основании пункта 20 правил, утверждённых постановлением правительства, согласно которому картина может быть отозвана, если в ней выявлены материалы, распространение которых запрещено российским законодательством.