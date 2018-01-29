Мурманск, 29 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Итоги завершившегося в России тематического года экологии трудно выразить в цифрах. Главный результат — повышение уровня экологического сознания россиян. В то же время, бизнес привык оперировать цифрами. Как заявила на заседании экономического совета при губернаторе Мурманской области вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, объем инвестиций в экологические проекты Кольской горно-металлургической компании (ГМК, входит в «Норникель») составил 4 млрд рублей. И это — лишь часть из 20-миллиардного пакета вложений в переоснащение производства, основная цель которой — снижение экологической нагрузки на жителей регионов присутствия компании.

Фотограф Виталий Иванов, Мурманск Вице-президент ГМК «Норникель» Елена Безденежных

«Норникель» важен для Мурманской области, ведь 12,5% доходов региона формируется за счет отчислений Кольской ГМК. Но, помимо налогов и инвестиций в экологию, компания вкладывается и в социальную сферу — в Заполярном возведен крытый многофункциональный корт, стоимость работ по которому составила 35 млн рублей, учрежден детский фестиваль футбола на Кубок «Норникеля» «Новые надежды», завершено строительство нового футбольного поля в Мончегорске за 30 млн рублей. Программа корпоративного волонтерства «Комбинат добра» помогла собрать пожертвования на сумму более 5,5 млн рублей. Все это отражает ответственность бизнеса вокруг производственных площадок.

У «Норникеля» таких площадок три — Красноярский край, Мурманская область и Забайкальский край. В конце 2017 года состоялась уже традиционная встреча вице-президента компании с депутатами базового региона — Красноярского края. Там также обсуждались социальные и экологические перспективы развития г. Норильск и Таймырского муниципального района. А в Забайкальском крае такая встреча еще предстоит. Быстринский ГОК начал свою работу лишь в октябре 2017 года. И это — самый современный горно-обогатительный комбинат в России, использующий экологически чистые технологии. Выступления представителей «Норникеля» перед региональными властями, то есть практика публичного общения между представителями бизнеса и местной властью, несомненно входит в правила хорошего тона компании.

«Государственно-частное партнерство должно быть прозрачно для всех участников», — считает Елена Безденежных.

Хотя еще недавно нередки были случаи публичных обращений. Депутатам Законодательного собрания Омской области пришлось писать открытое письмо к председателю совета директоров АО «Газпром нефть» с просьбой пересмотреть систему налоговых отчислений от Омского НПЗ. Теперь законодатели могут задать вопросы бизнесу напрямую, при личной встрече.