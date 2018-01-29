Киев, 29 января, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Получение очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) — реальная перспектива для Украины, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, сообщает 29 января УНИАН.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР С протянутой рукой

Согласно сообщению, в 2018 году Киев может рассчитывать на получение кредита от МВФ в размере $1,9 млрд. Эксперты Fitch Ratings подчеркнули, что среди благоприятных факторов — вероятное утверждение на пост главы Нацбанка Украины Якова Смолия (на данный момент он является исполняющим обязанности главы банка), а также повышение учетной ставки Нацбанком.

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При этом в агентстве отметили, что Украина сможет расплачиваться с долгами в 2020—2021 годах только при продолжении сотрудничества с МВФ и другими кредиторами.

Напомним, в ходе встречи директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард и президента Украины Петра Порошенко стороны умолчали тему о выделении Украине кредита. По мнению специалистов, МВФ занял «жесткую» позицию по отношению к Киеву — пока не будет принят закон об антикоррупционном суде, транша не будет.

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