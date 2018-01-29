Астана, 29 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В 2017 году банки второго уровня (БВУ) Казахстана нарастили совокупный собственный капитал до 3,1 трлн тенге ($ 9,64 млрд), что на 8,7% больше, чем в 2016 году, сообщает 29 января аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

В июле 2017 года произошло слияние двух крупнейших банков Казахстана — Народного банка и Qazkom. В результате объединения совокупный капитал БВУ Казахстана снизился на 6,5%.

Лидером роста собственного капитала является Народный банк, который увеличил данный показатель до 784,2 млрд тенге ($ 2,44 млрд), что на 27,3% больше, чем в 2016 году.

Напомним, 13 сентября 2017 года правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому минимальный размер собственного капитала жилищно-строительного банка принимается в размере 4 млрд тенге ($ 12,43 млн), для банка с единственным иностранным акционером — 4 млрд тенге, для остальных банков — 10 млрд тенге ($ 31,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2017 года Национальный банк Казахстана одобрил сделку по продажи 96,81% АО «Казкоммерцбанк» за 36 копеек. Сделка была завершена в третьем квартале 2017 года.