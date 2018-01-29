Киев, 29 января, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий допускать на Украину подразделения иностранных вооруженных сил, был подписан президент Украины Петром Порошенко, сообщает 29 января УНН.

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

Согласно сообщению, закон о пропуске иностранных военных допускает возможность привлечения войск других государств к военным учениям на Украине в 2018 году.

Отмечается, что в 2018 году пройдут шесть военных учений, среди которых американо-украинские учения «Sea Breeze — 2018». В этих учениях ожидается участие до 1,5 тыс. солдат ВСУ, до 30 кораблей и до 10 самолетов и вертолетов. Со стороны США будут участвовать до 1 тыс. военнослужащих, до 10 кораблей и до 10 самолетов и вертолетов. Примерно такой же состав войск ожидается от стран НАТО.

Читайте также: На Украине пройдут военные учения Rapid Trident — 2017

Помимо «Sea Breeze» на Украине пройдут американо-украинские учения «Rapid Trident — 2018», многонациональные учения «Светлая лавина — 2018», «Чистое небо — 2018» и «Ривериан — 2018».

Напомним, 22 июля 2017 года завершились военные учения в Одесской и Николаевской областях «Sea Breeze — 2017». В них приняли участие 16 стран, 3,5 тыс. военнослужащих, 30 кораблей и 22 единицы авиационной техники.

Читайте также: На Украине завершились военные учения Sea Breeze-2017