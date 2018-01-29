Берлин, 29 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. До расширения антироссийских санкций в ФРГ намерены дождаться действий США, а также изучить их обоснования, сообщил 29 января официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, прежде чем высказаться по теме санкций, следует дождаться действий американцев и внимательно изучить обоснования, которые они представят.

Ранее о новом пакете антироссийских санкций высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле убеждены, что США прибегли к очевидной попытке «приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние».

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Напомним, в ближайшие дни в администрации США будет представлен так называемый «кремлевский доклад» и новый список граждан и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции.

Предполагается, что в список войдут лица, которые в западных СМИ были названы «группой приближенных к Путину», и которые по версии американской администрации могут быть причастны к так называемому российскому вмешательству во внутренние дела США.

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И хотя никаких доказательств такого вмешательства Вашингтон не представил, на западе продолжается нагнетание истерии в отношении России.